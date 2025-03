Einst wurde sie als «neue Königin des Soul» gefeiert. Ihren letzten Auftritt hatte sie bei einer Karnevalsveranstaltung. Bei der anschließenden Weiterfahrt kam es Berichten zufolge zu einem Unglück.

dpa 02.03.2025 - 12:12 Uhr

Montgomery - Die US-Soulsängerin Angie Stone ist im Alter von 63 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Agentin von Stone. Das Unglück passierte, als Stone ("Wish I Didn't Miss You") nach einem Auftritt im südlichen US-Bundesstaat Alabama in der Nacht zum Samstag zu einem Basketballturnier in der Stadt Baltimore fuhr, wie der Lokalsender WSFA berichtete.