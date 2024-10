Es war vor langer Zeit die Sensation im DDR-Fußball. Der nach einer Neustrukturierung als Absteiger gehandelte Club Chemie Leipzig wurde Meister. Großen Anteil daran hatte Bernd Bauchspieß.

red/dpa 25.10.2024 - 14:20 Uhr

Chemie Leipzig trauert um Vereins-Legende Bernd Bauchspieß. Der von allen nur „Spießer“ gerufene Stürmer ist bereits am vergangenen Dienstag im Alter von 85 Jahren verstorben, bestätigte der Verein unter Berufung auf den langjährigen Mitspieler und engen Freund Hans-Georg Sannert der Deutschen Presse-Agentur. Kein anderer Chemiker erlangte jemals so viel Bekanntheit wie der ehemalige DDR-Nationalspieler, der 120 Treffer in 264 DDR-Oberliga-Spielen erzielt hatte.