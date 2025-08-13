Der beliebte Popmusiker wird im kommenden Jahr im Schlosshof in Ludwigsburg auftreten. Das hat der Sänger über die sozialen Medien verkündet.

Christian Kempf 13.08.2025 - 14:19 Uhr

Wincent Weiss hat sich bei seinem letzten Gig in Ludwigsburg im vergangenen Jahr die Seele aus dem Leib gespielt und das Publikum im Schlosshof damit komplett begeistert – obwohl er kurz zuvor gekränkelt hatte. Nun dürfen sich alle Fans des Deutschpop-Sängers auf eine Neuauflage freuen. Der Sänger hat jetzt über die sozialen Medien die Daten für seine Sommertour im kommenden Jahr bekannt gegeben. Daraus geht hervor, dass er auch in Ludwigsburg ein Konzert spielen wird.