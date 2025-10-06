 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Louis Geyer hofft auf den Sprung in die NFL

Star von Stuttgart Surge Louis Geyer hofft auf den Sprung in die NFL

Star von Stuttgart Surge: Louis Geyer hofft auf den Sprung in die NFL
1
Da geht’s lang: Louis Geyer bei einem seiner drei Touchdowns im ELF-Finale gegen die Vienna Vikings. Foto: Imago/Foot Bowl

Der Footballer von Stuttgart Surge und sein Berater sondieren den Markt – doch zunächst steht das EM-Halbfinale mit dem Nationalteam im Fokus von ihm und seinen Mitspielern.

Die Saison in der European League of Football (ELF) ist seit einem Monat Geschichte, das Sportjahr für viele Spieler von Stuttgart Surge trotz des Gewinns der Meisterschaft aber noch längst nicht beendet. Gleich 18 (!) Akteure, die sich sogar eine eigene Whatsapp-Gruppe eingerichtet haben, gehören zum Kader des deutschen Nationalteams, das am 25. Oktober (19 Uhr) im EM-Halbfinale in Krefeld auf Österreich trifft. Am Wochenende fand in Duisburg der erste von zwei Vorbereitungslehrgängen statt – mit Louis Geyer.

 

Der Wide Receiver, der im ELF-Finale in Stuttgart alle drei Surge-Touchdowns erzielt hatte und als wertvollster Spieler ausgezeichnet worden war, ist auch im Nationalteam eine der Stützen – und will beim Wiedersehen mit den österreichischen Vikings-Profis erneut zuschlagen. Dass dies gelingen kann, davon ist Ben Wenzler überzeugt – auch wegen der Qualitäten der Stuttgarter. „Die besten deutschen Footballer“, sagt der Surge-Cornerback, „spielen bei uns.“ Die Frage ist nur: Wie lange noch?

Coach Neuman über Louis Geyer: „Er ist das Herz unseres Teams“

Chefcoach Jordan Neuman, der viele etablierte Kräfte verlieren wird, baut beim Aufbau seines neuen Teams zwar auf die starken Jungs aus der Region, die aber womöglich zum Teil andere Pläne haben. Ben Wenzler etwa hat sein Studium (Sportwissenschaft mit Profil Sportmanagement) in Tübingen beendet und weiß noch nicht, wie es bei ihm weitergeht. Und Louis Geyer, einer der großen Gewinner der Saison, startet den nächsten Versuch, den Sprung nach Amerika zu schaffen. Der Mann, den Coach Neuman als „echten Anführer“ und „Herz des Teams“ bezeichnet, sagt: „Nach der Saison hat mein Telefon oft geläutet. Wenn ich die Chance auf einen Wechsel in die NFL hätte, würde ich sie ergreifen.“

Louis Geyer trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Stuttgart ein. Foto: Baumann

Den Versuch, in den USA und der besten Football-Liga der Welt unterzukommen, hat Geyer schon einmal gestartet. Vor einem Jahr absolvierte er in London ein 30-minütiges Probetraining der Jacksonville Jaguars, Ende März gehörte er als einer von drei Europäern zu den Teilnehmern der dreitägigen Sichtung der Canadian Football League (CFL). Geyer überzeugte zwar, letztlich wurde aber kein einziger Wide Receiver ausgewählt.

Nun hat der Berater des Stuttgarters erneut Videos mit starken Szenen seines Schützlings verschickt – Auswahl gab es ja reichlich, besonders beeindruckend war der Auftritt des Surge-Stars vor 36 784 Fans im ELF-Finale. Wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird? Schaut sich Louis Geyer in aller Ruhe an: „Ich konzentriere mich auf das, was ich kontrollieren kann.“

Ein Abgang von Louis Geyer würde „enorm weh tun“

Weshalb sich der Student (﻿ebenfalls Sportwissenschaft mit Profil Sportmanagement in Tübingen) auch keine großen Gedanken darüber macht, in welcher europäischen Liga künftig Football gespielt wird und ob die verbliebenen zehn Rebellen der European Football Alliance (EFA), zu denen auch Stuttgart Surge gehört, ihre Abspaltungspläne umsetzen können. „Darüber habe ich keine Kontrolle“, sagt Louis Geyer, den sein Trainer natürlich liebend gerne behalten würde – als Eckpfeiler seines neuen Kaders. „Sollte er uns verlassen, dann würde das enorm weh tun“, sagt Jordan Neuman – und betont zugleich: „Wenn er die Chance hat, in die NFL zu gehen, dann muss er das tun – und wir würden natürlich auch dann zu 100 Prozent hinter ihm stehen.“

Weitere Themen

Tennis-Masters in Shanghai: Nächste Enttäuschung für Alexander Zverev

Tennis-Masters in Shanghai Nächste Enttäuschung für Alexander Zverev

Auch in Shanghai gelingt dem deutschen Tennis-Ass Zverev nicht der erhoffte Erfolg. Er scheidet – sichtlich angeschlagen und enttäuscht – früh aus.
TVB Stuttgart: Jonas Truchanovicius – und sein tagisches Verletzungspech

TVB Stuttgart Jonas Truchanovicius – und sein tagisches Verletzungspech

Beim TVB Stuttgart reißt das Verletzungspech nicht ab. Besonders tragisch ist der Ausfall von Jonas Truchanovicius. Er steht nach einem weiteren Kreuzbandriss vor dem Karriereende.
Von Jürgen Frey
WWE „Crown Jewel“ 2025: Alle Infos zur Übertragung

WWE „Crown Jewel“ 2025 Alle Infos zur Übertragung in Deutschland

Wann und wo Sie in Deutschland WWE „Crown Jewel“ 2025 anschauen können, haben wir im Artikel für Sie zusammengefasst.
Von Saskia Ebert
Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg zeigen Schwächen an der Freiwurflinie

Basketball-Bundesliga MHP Riesen Ludwigsburg zeigen Schwächen an der Freiwurflinie

Ludwigsburgs Basketballer haben den Heim-Auftakt in der Bundesliga verloren, obwohl sie über weite Strecken geführt hatten.
Von Joachim Klumpp
TVB Stuttgart unterliegt Melsungen: Großer Kampf bleibt unbelohnt

TVB Stuttgart unterliegt Melsungen Großer Kampf bleibt unbelohnt

Ohne vier zentrale Abwehrspieler unterliegt der TVB Stuttgart der MT Melsungen vor 4059 Zuschauern in der Porsche-Arena mit 29:31. Sorgen macht die Verletzung von Jonas Truchanovicius.
Von Jürgen Frey
Handball-Bundesliga: Nach Pokal-Frust – Frisch Auf Göppingen kämpft Hannover nieder

Handball-Bundesliga Nach Pokal-Frust – Frisch Auf Göppingen kämpft Hannover nieder

Frisch Auf Göppingen dreht mit einem überragenden Kristian Saeveras vor 4100 Zuschauern mit einer Energieleistung einen 16:20-Rückstand und besiegt die TSV Hannover-Burgdorf 30:26
Von Jürgen Frey
Volleyball-Vorbereitungsturnier: Allianz MTV Stuttgart verliert Finale – und gewinnt wichtige Erkenntnisse

Volleyball-Vorbereitungsturnier Allianz MTV Stuttgart verliert Finale – und gewinnt wichtige Erkenntnisse

Beim Hummel-Cup vor eigenem Publikum unterliegen die Stuttgarter Bundesliga-Volleyballerinnen dem Triple-Sieger aus der Schweiz – sie wissen nun, dass es noch viel zu tun gibt.
Von Jochen Klingovsky
Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg siegen in Frankfurt dank Smith-Gala

Basketball-Bundesliga MHP Riesen Ludwigsburg siegen in Frankfurt dank Smith-Gala

Ludwigsburgs Basketballer haben in der Liga in Frankfurt dort weitergemacht, wo sie im Pokal aufgehört haben – mit einem Sieg. Am Sonntag kommt Würzburg.
Von Joachim Klumpp
„Große Ehre“ für Stuttgart Surge: Eintrag ins Goldene Buch – und viele offene Fragen

„Große Ehre“ für Stuttgart Surge Eintrag ins Goldene Buch – und viele offene Fragen

Der Meister der European League of Football zieht ins Stuttgart Rathaus ein und verewigt sich im Goldenen Buch der Stadt. Was an einem nichts ändert: Die Zukunft bleibt ungeklärt.
Von Jochen Klingovsky
Sieg beim TV Emsdetten: TVB Stuttgart zieht ins DHB-Pokal-Achtelfinale ein

Sieg beim TV Emsdetten TVB Stuttgart zieht ins DHB-Pokal-Achtelfinale ein

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart steht durch ein 35:30 bei Drittligist TV Emsdetten im DHB-Pokal-Achtelfinale. Nach dem Pflichtsieg geht es am Sonntag gegen MT Melsungen um Punkte.
Von Jürgen Frey
Weitere Artikel zu Stuttgart Surge NFL European League of Football MHP Arena Jordan Neuman Finale
 