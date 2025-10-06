Star von Stuttgart Surge Louis Geyer hofft auf den Sprung in die NFL
Der Footballer von Stuttgart Surge und sein Berater sondieren den Markt – doch zunächst steht das EM-Halbfinale mit dem Nationalteam im Fokus von ihm und seinen Mitspielern.
Die Saison in der European League of Football (ELF) ist seit einem Monat Geschichte, das Sportjahr für viele Spieler von Stuttgart Surge trotz des Gewinns der Meisterschaft aber noch längst nicht beendet. Gleich 18 (!) Akteure, die sich sogar eine eigene Whatsapp-Gruppe eingerichtet haben, gehören zum Kader des deutschen Nationalteams, das am 25. Oktober (19 Uhr) im EM-Halbfinale in Krefeld auf Österreich trifft. Am Wochenende fand in Duisburg der erste von zwei Vorbereitungslehrgängen statt – mit Louis Geyer.