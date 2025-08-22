Seit 1972 ist sie ein fester Bestandteil in den Sommerferien: die Stadtranderholung in Warmbronn. Kinder erleben eine Woche lang nicht nur Natur, Gemeinschaft und Abenteuer.
Ob Riesen-Mäxle in der Turnhalle oder Bastelprojekte zum diesjährigen Leitthema „Weltall“ – die Betreuerinnen und Betreuer stellen bei der Stadtranderholung Warmbronn ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine. Beim „Kometeneinschlag“ etwa liefern sich Gruppen einen Wettkampf, wer das beste Auffangnetz für Hühnereier gebaut hat. „Unser Ziel ist es, den Kindern eine möglichst breite Auswahl an Aktivitäten anzubieten“, sagt Lea Lavecke, die pädagogische Leiterin. „Dabei legen wir großen Wert darauf, dass die Kinder selbst entscheiden dürfen, wie sie ihren Tag gestalten, ob mit Fußball, basteln, malen oder ganz anderen Angeboten.“