KI-Projekt mit „mindestens 500 Milliarden“: Trump kündigt massive Investitionen an

US-Präsident Donald Trump hat den Start eines Infrastruktur-Projekts zur Künstlichen Intelligenz (KI) namens „Stargate“ bekannt gegeben, das Investitionen von „mindestens 500 Milliarden Dollar“ nach sich ziehen soll.

Michael Bosch AFP/dpa/ 22.01.2025 - 08:36 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat nach seinem Amtsantritt Anfang der Woche direkt losgelegt mit der Arbeit, wie er es vorab angekündigt hatte. Offenbar will die Regierung das Thema Künstliche Intelligenz massiv anschieben. Trump hat nun den Start eines Infrastruktur-Projekts zu einer KI namens „Stargate“ bekannt gegeben, das Investitionen von zunächst 100 Milliarden Dollar vorsieht. Insgesamt soll sich die Investitionssumme auf „mindestens 500 Milliarden Dollar“ (479,6 Milliarden Euro) belaufen. Das Geld werde in „KI-Infrastruktur in den USA investiert“, sagte Trump. Auf diese Weite würden mehr als 100.000 Arbeitsplätze geschaffen.