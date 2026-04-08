Zusammen mit Paul Auster prägte die Schriftstellerin Siri Hustvedt die intellektuelle Boheme in New York. 2027 kommt sie nach Stuttgart um in die Zukunft zu blicken.

Stefan Kister 08.04.2026 - 15:06 Uhr

In Stuttgart sind im Zweijahresrhythmus für den Blick ins Ungewisse Persönlichkeiten aus Literatur, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zuständig. Im nächsten Jahr ist es wieder so weit. Und wenn man so will, verbindet sich dieses ganze Spektrum in derjenigen, die nach den Schriftstellern Daniel Kehlmann und Liao Yiwu und der israelischen Soziologin Eva Illouz im nächsten Jahr die 4. Stuttgarter Zukunftsrede halten wird. Es ist die US-amerikanische Schriftstellerin, Essayistin und Intellektuelle Siri Hustvedt.