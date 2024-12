Fabian Rieder gelingen beim 5:1 gegen seinen alten Club Young Boys Bern drei Torvorlagen. Die Schweizer Leihgabe von Stade Rennes möchte gerne langfristig beim VfB bleiben.

Heiko Hinrichsen 12.12.2024 - 11:48 Uhr

Als der erste Heimsieg in der laufenden Champions-League-Saison mit dem 5:1 über die Young Boys Bern eingetütet war, da hat Fabian Rieder auch einen Abstecher zum Gästeblock gemacht. Emotional sichtlich angefasst winkte der Schweizer in die Kurve mit den rund 3000 Anhängern der Young Boys, jenes Clubs, zu dessen Spielen der Mittelfeldakteur des VfB bereits als Fünfjähriger an der Hand des Vaters gegangen ist.