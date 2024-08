Von der zusätzlichen Unterstützung des Landes gehen 13,5 Millionen Euro in den Rems-Murr-Kreis, 4,5 Millionen in den Kreis Göppingen. Eine neue Analyse beziffert die Schäden durch Hochwasser und Starkregen im Regierungsbezirk Stuttgart auf 439 Millionen Euro.

Dirk Herrmann 02.08.2024 - 11:56 Uhr

Nach zahlreichen Konsultationen, flehentlich appellierenden Briefen von Rathauschefs an Ministerien in Stuttgart und nach etlichen Vorortbesuchen von Regierungsvertretern in den von Hochwasser und Starkregen betroffenen Gebieten insbesondere im Wieslauftal (Rems-Murr-Kreis) gibt es nun detailliertere Erkenntnisse über die Hochwasserhilfen des Landes. Zuvor hatten sich Vertreterinnen und Vertreter der stark betroffenen Landkreise Rems-Murr und Göppingen sowie der kommunalen Spitzenverbände, also Landkreistag, Städtetag und Gemeindetag, im Regierungspräsidium Stuttgart getroffen.