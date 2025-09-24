Ein Opa aus Baden-Württemberg versucht, das Spielzeugboot seines Enkels zu retten – und kehrt nicht zurück. Wie Zeugen versuchen dem 72-Jährigen noch zu helfen.

dpa 24.09.2025 - 16:34 Uhr

Feldafing - Beim Versuch das defekte Spielzeugboot seines fünfjährigen Enkels aus dem Starnberger See in Bayern zu bergen, ist ein Senior ums Leben gekommen. Der aus Baden-Württemberg stammende Mann sei am Dienstag an einem Steg in Feldafing ins Wasser gestiegen, aber nicht mehr zurückgekommen, teilte die Polizei mit.