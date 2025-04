Wenn an diesem Wochenende die Weltausstellung Expo in Osaka beginnt, präsentiert sich nicht nur Japan als Land, das für jedes Problem eine Lösung hat. Dabei steht das Megaevent selbst vor großen Herausforderungen.

Felix Lill 11.04.2025 - 15:21 Uhr

Was wäre die Welt ohne Japan? Diese Frage soll sich offenbar aufdrängen, wenn man den Pavillon des Gastgeberlands betritt, der von Sonntag an für die Öffentlichkeit in Osaka zugänglich ist. In der runden Holzstruktur, die für den Einklang mit der Natur steht, zeigen sich Flugtaxis, humanoide Assistenzroboter und eine Sensation aus der Zellforschung: von japanischen Forscherinnen entwickelte Stammzellen, auf deren Basis sich einst menschliche Organe bauen lassen sollen. Organ gefällig? Auf nach Japan!