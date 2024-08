Die Spvgg Renningen hat als Meister der Kreisliga A souverän den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Ziel ist nicht nur der Klassenverbleib, sondern ein gesicherter Mittelfeldplatz.

Henning Maak 30.08.2024 - 08:00 Uhr

Es gibt bessere Voraussetzungen als die, die Marcel Pfeffer als Trainer des Aufsteigers Spvgg Renningen zum Start der Bezirksliga am kommenden Sonntag gegen den Vize-Meister TV Aldingen vorfindet. Jeweils zehn Ab- und Zugänge hat der Verein zu verzeichnen, dazu kommt eine lange Verletztenliste und eine Saisonvorbereitung, die Coach Pfeffer als „ziemlich zerfahren“ beschreibt. Immerhin: Die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen geben Anlass zur Hoffnung. In den fünf Partien gab es nur ein Unentschieden und fünf Siege – zuletzt ein 2:1 gegen den A-Ligisten TSV Heimsheim, der zuvor die beiden anderen Bezirksligisten Merklingen und Schwieberdingen bezwungen hatte.