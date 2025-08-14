Start der Fußball Landesliga 1 Liga – 3 Trainer – 9 Fragen
Der TSV Heimerdingen, die SKV Rutesheim und der SV Leonberg/Eltingen starten mit unterschiedlichen Zielen – die Vorfreude auf die Derbys ist bei allen Trainern groß.
Der SV Leonberg/Eltingen und die SKV Rutesheim starten am Wochenende in die Saison, der TSV Heimerdingen zieht eine Woche später nach, weil die Partie gegen SU Neckarsulm (bat um Absetzung) verlegt wurde. Wir haben den drei Trainern Markus Koch, Christopher Baake und Robert Gitschier neun gleiche Fragen gestellt.