Start der Fußball Landesliga: 1 Liga – 3 Trainer – 9 Fragen

Der SV Leonberg/Eltingen und die SKV Rutesheim starten am Wochenende in die Saison, der TSV Heimerdingen zieht eine Woche später nach, weil die Partie gegen SU Neckarsulm (bat um Absetzung) verlegt wurde. Wir haben den drei Trainern Markus Koch, Christopher Baake und Robert Gitschier neun gleiche Fragen gestellt.

Welches Fazit ziehen Sie vor dem Start?

Markus Koch (TSV Heimerdingen): „Das fällt schwer, weil wir wegen der Urlaubszeit nicht immer alle Spieler zur Verfügung hatten. Dafür konnte ich mit den Anwesenden individueller und intensiver arbeiten.“Christopher Baake (SKV Rutesheim): „Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden. Jetzt sind wir alle froh, dass es endlich losgeht.“Robert Gitschier (SV Leonberg/Eltingen): „Es gibt immer gute und weniger gute Phasen, auch weil Spieler im Urlaub sind oder wegen Verletzungen ausfallen – da ist es als Trainer schwierig, damit umzugehen. Es ist ein Wechselbad der Gefühle, aber ich bin optimistisch, weil wir doch gute Ergebnisse erzielt haben wie etwa der 2:0-Erfolg über Verbandsliga-Aufsteiger TSV Weilimdorf. Aber ganz ehrlich: Zu 100 Prozent bin ich nicht zufrieden, aber wir sind gut aufgestellt.“

Der TSV Heimerdingen im Testspiel gegen den VfL Sindelfingen: Stefan Schlick (re.) im Duell mit Hakan Kilinc vom VfL. Foto: Eibner-Pressefoto

Wie lautet das Saisonziel in Ihrem Club?

Koch: „Man muss immer alles berücksichtigen: Stimmungslage in der Mannschaft, Erwartungshaltung im Club, die Konkurrenz in der Liga. Wir haben ausgegeben: zwischen Platz eins und fünf. Das ist ambitioniert und wir schwer genug. Ganz oben sehen wir uns noch nicht – auch wenn manche das nicht gerne hören dürften.“Baake: „Schwierig. Bisher haben wir Platzierungen genannt, nun haben wir Etappenziele formuliert. Wir werden uns die ersten fünf Spiele anschauen und dann sehen wir wohin die Reise geht. Natürlich sagen wir nicht Klassenerhalt – das wäre hanebüchen.“ Gitschier: „Wir wollen schnell ankommen in der Landesliga und uns an das neue Tempo gewöhnen. Über das Ziel habe ich noch nicht über ein Ziel gesprochen, aber natürlich ist das oberste Ziel der Klassenverbleib, ein anderes Ziel wäre ja utopisch. Wenn mehr möglich sein sollte, nehmen wir das gerne mit. Wir werden aber bestimmt nicht nur hinten reinstehen.“

Wen sehen Sie als Aufstiegsfavoriten?

Koch: „Die Frage habe ich erwartet. Ich habe mir leider weniger Gedanken darüber gemacht. Aufgrund der Platzierungen im Vorjahr sind der FV Löchgau und SU Neckarsulm zu nennen, und ein Stück weit dahinter sehe ich den TSV Crailsheim, den TV Oeffingen und auch die SKV Rutesheim.“Baake: „Da fallen mir sofort der FV Löchgau und SU Neckarsulm ein. Löchgau hat bislang gute Ergebnisse in der Vorbereitung erzielt und war Vizemeister.“Gitschier: „Der FV Löchgau wird wohl wieder oben mit dabei sein, auch SU Neckarsulm hat neue Leute geholt und dürfte oben mitspielen. Die Aufsteiger SG Schorndorf und Öhringen sind aber auch zu beachten, auch wenn sie nicht zum Favoritenkreis zählen.“

Die SKV Rutesheim (in Weiß) unterlag in der zweiten Runde des WFV-Pokals beim TV Oeffingen. Foto: Eva Herschmann

Wer wird gegen den Abstieg kämpfen?

Koch: „Das möchte ich nicht beantworten, weil ich keinen Club in die Abstiegsecke stellen möchte. Auch ein Aufsteiger ist nicht grundsätzlich ein Abstiegskandidat. Deshalb ist der SV Leonberg/Eltingen auch kein Kandidat für die unteren Tabellenränge.“Baake: „Da erwarte ich den SV Kaisersbach, die haben ja auch die letzten Jahre stets um den Ligaverbleib gekämpft, und auch Krumme Ebene am Neckar sehe ich eher im unteren Teil der Tabelle.“Gitschier: „Bei den Aufsteigern muss man sehen, wie schnell sie sich etablieren. GSV Pleidelsheim hat zuletzt gut mitgespielt, aber die könnte es auch mal treffen. Krumme Ebene und Kaisersbach sehe ich eher unten in der Tabelle, vielleicht zählt auch Öhringen dazu. Es ist schwer einzuschätzen.

Marco Seufert (Mi.) vom SV Leonberg/Eltingen in Runde eins des WFV-Pokals gegen den TV Oeffingen. Foto: Andreas Gorr

Wie schätzen Sie die Liga allgemein ein?

Koch: „Sehr ausgeglichen, deshalb wird Konstanz eine wichtige Eigenschaft während der Saison werden – das bedingt auch einen guten Start. Dass wir nach der Verlegung des Neckarsulm-Spiels gegen den FV Löchgau starten, passt mir da jetzt eigentlich nicht wirklich in den Plan. (Lacht.)“Baake: „Die Liga ist extrem ausgeglichen, Aufsteiger SG Schorndorf scheint gut drauf zu sein und auch Weinstadt hat gute Neuverpflichtungen gemacht. Und dann ist da noch Absteiger Heimerdingen. Einen Überflieger in der Liga sehe ich nicht.“Gitschier: „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Es kommt im Lauf der Runde sicher auch drauf an, wie viele Verletzte ein Team ersetzen muss. Es wird eng werden, oben wie unten.“

Wie sehen Sie die lokale Konkurrenz?

Koch: „Rutesheim ist seit Jahren sehr stabil, die SKV wird sicher im vorderen Bereich so bis Platz fünf auftauchen. Ob sie ganz oben angreifen können, kann ich nicht beurteilen. Der SV Leonberg/Eltingen hat auch Kontinuität, die müssen sich jetzt nach dem Aufstieg beweisen. Aber ich halte die Mannschaft für stabil genug, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird und im gesicherten Mittelfeld auftaucht.“Baake: „Beim TSV Heimerdingen bin ich gespannt, die haben einen größeren Umbruch hinter sich und einen neuen Trainer und müssen sich erst finden – aber die werden sicher eine gute Rolle spielen. Ob es ganz nach oben reicht, ist schwierig einzuschätzen. Das ist eine Wundertüte. Der SV Leonberg/Eltingen hat ein erfahrenes Team, fußballerisch schätze ich das Niveau hoch ein. Die werden aber auch zunächst erst mal gegen den Abstieg kämpfen.“ Gitschier: „Bei einem Absteiger wie Heimerdingen rechnet man eher damit, dass der oben mitspielen wird. Aber ich denke nicht, dass die gleich wieder um den Aufstieg mitspielen werden. Neuer Trainer, viele neue Spieler, das ist schon auch ein Faktor, den man beachten muss. Die Situation ist nicht einfach. Die SKV Rutesheim schätze ich als spielstark mit guten Fußballern ein – ob der letzte Kick für ganz oben vorhanden ist? Ich denke nicht unbedingt, dass die den haben. Aber sie werden beide oben dabei sein.“

Marc Geist (li.) vom TSV Heimerdingen bei Turnier des TSV Flacht gegen Felix Pohle, den Torhüter des SV Gebersheim Foto: Andreas Gorr

Werden die Derbys die Höhepunkte?

Koch: „Als Trainer sehe ich erst mal die Punkte. Für die Spieler, die ja zum Teil persönliche Verbindungen zu den Akteuren der Gegner haben, bekommen die Derbys natürlich eine besondere Brisanz. Aber man darf den Blick nicht ausschließlich darauf richten, auch wenn dabei viel Emotionalität ins Spiel kommt. Ich hoffe, dass viele Zuschauer zu diesen Spielen kommen werden.“

Baake: „Gerade gegen die Leonberger wird es spannend, da sind einige Leute dabei, die leben dieses Derby – ich bin gespannt, wie meine Mannschaft darauf reagiert. Wir hoffen, dass bei den Derbys gegen Leonberg und Heimerdingen heiß hergeht und viele Fans kommen.“Gitschier: „Man darf die Saison nicht nur auf die Derbys reduzieren. Ich finde das mega, dass es gegen diese Teams wieder um Punkte geht. Es werden Highlights, aber nur vier Derby-Siege helfen uns nicht. Auf diese Spiele freuen sich die Trainer und vor allem die Spieler, da kennt man sich, da kommen viele Zuschauer. Das wird auf und neben dem Platz bestimmt viel los sein – jeder will im Altkreis die Nummer eins im Fußball sein.“

Kräftemessen im Turnier des TSV Flacht: Pascal Maier (li.) von der SKV Rutesheim gegen Axel Weeber vom SV Leonberg/Eltingen Foto: Andreas Gorr

Welchen Spieler bei den Teams aus dem Altkreis sind besonders zu beachten?

Koch: „Beim SV denke ich sofort an die starke Offensive mit Kapitän Marco Seufert, mit Finlay Strahl auf Außen und Stürmer Patrik Hoffmann in der Mitte. Bei Rutesheim fallen mir Yannik Riedlinger ein, ein Ex-Spieler von mir. Vorne ist Stürmer Laurin Stütz ein wichtiger Mann. Die SKV Rutesheim kommt auch über die kompakte Mannschaft.“ Baake: „Bei Heimerdingen ist Robin Reichardt zu nennen, der ist mit seiner Schnelligkeit bei den Tiefenläufen immer gefährlich. Bei Lars Ruckh muss man sehen, wie er nach dem Kreuzbandriss zurückkommt. Beim SV ist Torhüter Julian Bär schon brutal, was er kann – er bringt viel Sicherheit ins Spiel. Ich habe ja auch schon mit ihm zusammengespielt. Und Marco Seufert ist im Umschaltspiel auch ein richtig Guter.“Gitschier: „Ich fokussiere mich nicht auf einzelne Spieler der Gegner. Es gibt in dieser Liga keinen Superstar. Rutesheim und Heimerdingen haben natürlich gute Leute, die es zu beachten gilt.“

Starker Rückhalt: Torhüter Julian Bär vom SV Leonberg/Eltingen Foto: Andreas Gorr

Wo sehen Sie bei Ihrem Team noch Handlungsbedarf?

Koch: „Wir sind ja zunächst dabei, uns zu formieren, die Strukturen zu schaffen und eine Stammformation zu bilden. Grundsätzlich ist immer das Spiel nach vorn zu nennen, die Tiefenläufe, das Spiel zum Tor – da müssen wir zulegen. Aber das hängt natürlich immer auch an den individuellen Fähigkeiten der Spieler.“Baake: „Im Defensivbereich müssen wir drauf achten, nicht ungeduldig zu werden. Wir dürfen nicht nervös werden, ein Spiel unbedingt zu entscheiden. Da fehlt uns ein Stück weit die Geduld und dann passieren blöde individuelle Fehler.“Gitschier: „Die Arbeit mit dem Ball hat zuletzt nicht so gut geklappt, wir müssen den Ball schneller laufen lassen und im Kopf schnell sein. Im Ballbesitz muss noch mehr Bewegung rein. Wir müssen flexibel und facettenreich sein in unserem Spiel. Ohne Ballbesitz kommst du nicht im Spiel an.“