Im Arbeitsalltag fehlt oft Zeit für Arzttermine. Die jährliche Impfung gegen Grippe und Corona sollten Risikogruppen trotzdem nicht verpassen. Ein extra Angebot soll helfen.

dpa 07.10.2025 - 10:54 Uhr

Berlin - Zahlreiche Arztpraxen und Apotheken in Deutschland laden am 8. Oktober zur "Langen Nacht des Impfens" ein. Bis zu später Stunde ist es an dem Tag möglich, sich gegen Corona und Grippe impfen zu lassen. Deutschlandweit nehmen mehr als 350 Einrichtungen teil, wie der offiziellen Website zu entnehmen ist.