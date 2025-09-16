 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. EnBW verschiebt Großprojekt im Personalbereich nochmals

Start erst Mai 2026 EnBW verschiebt Großprojekt im Personalbereich nochmals

Start erst Mai 2026: EnBW verschiebt Großprojekt im Personalbereich nochmals
1
Der Energiekonzern EnBW sucht in den nächsten Jahren Tausende neue Mitarbeiter. Foto: dpa

Die IT-Modernisierung im Personalbereich der EnBW kommt noch später: statt zu Beginn nächsten Jahres sollen die neuen Systeme nun erst im Mai 2026 konzernweit starten.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Das Großprojekt des Energiekonzerns EnBW zur Digitalisierung des Personalbereichs („Enable HR“) verzögert sich noch mehr als bisher bekannt. Statt zu Beginn des Jahres 2026 sollen die neuen Systeme nun erst im Mai 2026 konzernweit starten. Dies teilte eine EnBW-Sprecherin auf Anfrage mit. Damit verschiebt sich die ursprünglich für Anfang 2025 geplante Umstellung ein weiteres Mal. Die IT-Modernisierung ist für das Unternehmen auch deshalb ein zentrales Vorhaben, weil es in den nächsten Jahren Tausende neue Beschäftigte gewinnen will.

 

Das 2027 auslaufende SAP-System sollte ursprünglich durch eine Kombination von drei verschiedenen Software-Lösungen ersetzt werden. So war dies noch Anfang dieses Jahres geplant und öffentlich angekündigt worden. Wegen der hohen Komplexität hat man sich inzwischen für eine Reduktion auf zwei Systeme entschieden, vom US-Anbieter Workday und von SAP. Seit Juli laufe der Probebetrieb in einzelnen Konzernbereichen stabil, hieß es zuletzt.

Hackerangriff: einige Mitarbeiter betroffen

Als „zentrales Personalmanagementsystem“ ist Workday laut einer EnBW-Sprecherin bereits in zwei Pilotgesellschaften im Einsatz. Entsprechend aufmerksam wurde im Unternehmen ein unlängst erfolgter Hackerangriff auf den US-Anbieter verfolgt. Dabei sei eine Plattform eines Drittanbieters zur Kundenverwaltung attackiert worden, auf die Workday-Kunden nach individueller Registrierung Zugriff erhielten. Die im Rahmen von „Enable HR“ eingeführten und geplanten Cloud-Anwendungen seien nicht betroffen. „Insofern hat das Ereignis auch keine Auswirkungen auf den Zeitplan“, betont die Sprecherin.

Nach ihren Angaben sind bei dem Hackerangriff „keine Kundendaten der EnBW abgeflossen“. Betroffen seien „ausschließlich wenige geschäftliche Kontaktdaten von einigen Mitarbeitenden“. Alle Betroffenen seien dem Unternehmen bekannt, man habe sie persönlich kontaktiert und informiert.

Weitere Themen

Start erst Mai 2026: EnBW verschiebt Großprojekt im Personalbereich nochmals

Start erst Mai 2026 EnBW verschiebt Großprojekt im Personalbereich nochmals

Die IT-Modernisierung im Personalbereich der EnBW kommt noch später: statt zu Beginn nächsten Jahres sollen die neuen Systeme nun erst im Mai 2026 konzernweit starten.
Von Andreas Müller
Energiewende-Monitoring: Zwei Ministerinnen im Land völlig uneins

Energiewende-Monitoring Zwei Ministerinnen im Land völlig uneins

Das von Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) vorgestellte Energiewende-Monitoring löst ein reges Echo aus. In der Landesregierung tut sich ein Graben auf.
Von Matthias Schiermeyer
Kurs steigt kräftig: Elon Musk kauft Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar

Kurs steigt kräftig Elon Musk kauft Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar

Elon Musk stimmt die Börse mit einem Zukauf von Tesla-Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar freundlicher. Das hat einen bestimmten Grund.
Kampf gegen den Klimawandel: Falsche Signale aus Brüssel

Kampf gegen den Klimawandel Falsche Signale aus Brüssel

Die EU höhlt im Kampf gegen den Klimawandel die eigenen Gesetze aus. Europa sollte aber mit gutem Beispiel vorangehen, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.
Von Knut Krohn
Reaktion auf neuen Sparplan: Betriebsrat von Bosch: „Schluss mit der Salami-Taktik“

Reaktion auf neuen Sparplan Betriebsrat von Bosch: „Schluss mit der Salami-Taktik“

Mit eindringlichen Worten haben Betriebsrat und Gewerkschaft auf die Ankündigung des Bosch-Vorstands reagiert, bis 2030 weitere Milliarden einsparen zu wollen.
Von Peter Stolterfoht
Silberpreis erreicht Rekord: Fed-Zinsen, Angebotsdefizit und starke Nachfrage treiben den Kurs. Lesen Sie, warum Silber aktuell so stark steigt.

Über 30% in 3 Monaten Warum steigt der Silberpreis? - Ursachen & aktuelle Entwicklung

Der Silberpreis klettert auf Rekordniveau, angetrieben von Zinsspekulationen, Angebotsdefiziten und der boomenden Nachfrage aus Industrie und Solarbranche. Die Gründe im Überblick.
Von Matthias Kemter
EU-Klimapolitik: EU scheitert am Streit über die Klimaziele

EU-Klimapolitik EU scheitert am Streit über die Klimaziele

Bei der UN-Klimakonferenz in Brasilien im November will Europa eigentlich geschlossen mit ehrgeizigen Plänen auftreten. Doch daraus wird es nun wohl nichts.
Von Knut Krohn
Einzelhandel in Stuttgart: Zara prescht vor – hat die klassische Kasse bald ausgedient?

Einzelhandel in Stuttgart Zara prescht vor – hat die klassische Kasse bald ausgedient?

Eine Kasse ohne Mitarbeiter, das wird immer öfter zum Standard. Wie die Modekette Zara ihr Konzept in der Stuttgarter Filiale erklärt – und was Verbraucherschützer dazu sagen.
Von Lea Krug
Sparprogramm in der KfZ-Sparte: Bei Bosch stehen Tausende weitere Stellen auf der Kippe

Sparprogramm in der KfZ-Sparte Bei Bosch stehen Tausende weitere Stellen auf der Kippe

Der weltgrößte Autozulieferer Bosch will in der Kfz-Sparte 2,5 Milliarden Euro an jährlichen Kosten sparen. Ohne Stellenabbau ist das Ziel unerreichbar.
Von Matthias Schmidt
Klima-Anpassung kostet – Nichtstun kostet noch viel mehr

Extreme Wetterereignisse Klima-Anpassung kostet – Nichtstun kostet noch viel mehr

Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen haben im Sommer 2025 rund ein Viertel der EU-Regionen betroffen. Die wirtschaftlichen Folgen sind gigantisch, wie eine nuee Studie der Universität Mannheim zeigt.
Von Markus Brauer
Weitere Artikel zu EnBW Energie Baden-Württemberg Großprojekt Verzögerung it
 