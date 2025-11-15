Start für großes Bauvorhaben: „Schaffen mit Eigenkapital“ – Layher legt unbeirrt von Baukrise in Marbach los

Das Besigheimer Wohnbauunternehmen Layher eckt bisweilen mit seinen Plänen an. Kritiker kreiden der Firma vor allem an, quasi jeden Quadratmeter eines Grundstücks ausmosten zu wollen. Was man Layher sicher nicht vorwerfen kann, ist, dass dort halbe Sachen gemacht würden. Das zeigt sich jetzt auch wieder bei einem Projekt in Marbach. Ende Januar war das Konzept für den Bau von drei Mehrfamilienhäusern zwischen der Uhlandstraße und der Kernerstraße erstmals öffentlich präsentiert worden. Mittlerweile wird dort längst kräftig in die Hände gespuckt. Am Mittwoch wurde auch offiziell der Spatenstich gefeiert.