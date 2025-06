Am Freitag gab es gut zu tun für die Spieler des VfB Stuttgart II. Kurz vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Saison mussten sie die Leistungstests absolvieren – also unter anderem auf dem Laufband schwitzen. Aber: Auch der Trainer war fleißig. „Es mussten“, sagt Nico Willig, „einige Dinge besprochen und vorbereitet werden.“ Mehr als in den Jahren zuvor.