Frischer Wind für die Parfümwelt: Zwei junge Gründer zeigen, dass mit Leidenschaft und Ausdauer luxuriöse Nischendüfte entstehen können.

In ihrem Kinderzimmer in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) nahm alles seinen Anfang – mit einem hellgrauen Notizbuch und einer einfachen Idee. Vor sechs Jahren hielt Luisa Fassbender dort in ihrem Elternhaus die ersten Gedanken zu einer eigenen Parfümmarke fest – gemeinsam mit ihrem damaligen Freund und jetzigen Mann Morgan. „Wir schauen immer wieder hinein und müssen lachen, wenn wir unsere ersten Ideen sehen“, erzählt Luisa Fassbender.

Das Notizbuch stammte von der Nischenduftmarke Frederic Malle – passender hätte es kaum sein können. Darin notierten sie schon damals den Markennamen „Twentysecondofmay“. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnten: wie aufwendig und teuer es werden würde, eine Marke samt Flakon, Duft und Design wirklich zum Leben zu erwecken.

Start-up in Fellbach gegründet: Twentysecondofmay

Jahre später wurde aus der Idee Wirklichkeit. Gemeinsam mit ihrem Mann Morgan hat die heute 28-Jährige das Duftlabel Twentysecondofmay in Fellbach gegründet – ein kleines, unabhängiges Unternehmen, das sich auf exklusive Nischendüfte spezialisiert. In eben jenem Haus, in dem sie ihre ersten Ideen festgehalten haben.

„Nischendüfte sollen einen eigenen Charakter haben, der sie von anderen abhebt“, erklärt Luisa. Die Marken entstünden außerhalb großer Konzerne und verzichteten oft bewusst darauf, neben Parfüms auch andere Produkte wie Kosmetik oder Pflegeartikel zu verkaufen.

Nischendüfte als Spezialfall in der Parfümbranche

Die Parfümbranche ist von großen Namen und jahrzehntelanger Erfahrung geprägt. So werden Mainstream-Düfte überwiegend von internationalen Konzernen wie L’Oréal, Estée Lauder oder Chanel dominiert. Mehr als zwei Milliarden Euro hat der Umsatz mit Parfüm in Deutschland im Jahr 2024 betragen.

„Die Kompositionen von Nischendüften sind oft mutiger, experimenteller und setzen auf hochwertige Inhaltsstoffe statt auf Massenproduktion“, sagt Luisa Fassbender. Aus diesem Grund haben sich die beiden Gründer bei ihren Düften für eine vergleichbar hohe Parfümöl-Konzentration von 30 Prozent und eine kleinere Produktion innerhalb der EU entschieden.

Neue Nischenparfüms – entstanden aus Leidenschaft

„Früher habe ich mich nur für Parfüm interessiert, wenn ich für ein Date gut riechen wollte“, erinnert sich der 27-jährige Morgan Fassbender und lacht. Das habe sich geändert, nachdem er seine Frau bei einer 16er-Party in Stuttgart kennengelernt hat. „Ich sammle Flakons, seitdem ich ganz klein bin. Als Kind habe ich mir beim Drogeriemarkt immer ein Parfüm für drei Euro mitgenommen“, erzählt Luisa Fassbender mit leuchtenden Augen. Diese Begeisterung ist offensichtlich auf ihren Mann übergesprungen.

Die Leidenschaft für Parfüm ist den beiden nicht nur anzusehen. Bei ihnen zu Hause reihen sich in zwei großen Regalen 180 Flakons von namhaften Herstellern aneinander – sortiert nach Marke und Farbe, versteht sich. „Ich überlege oft länger, welchen Duft ich trage, als was ich anziehe“, erzählt Morgan Fassbender lächelnd.

Luisa und Morgan Fassbender haben eine Sammlung von mehr als 100 Parfüms zu Hause. Foto: Luisa und Morgan Fassbender

Paar aus Fellbach legt nach Feierabend nochmal los

Ihr Parfümhaus führen die Fassbenders neben ihrem eigentlichen Beruf. Luisa arbeitet hauptberuflich im Online-Marketing, Morgan ist Profisportler. Nach Feierabend beginnt für sie die zweite Schicht. „Abends und am Wochenende arbeiten wir an allem, was gerade ansteht – vom Design bis zu Gesprächen mit dem Steuerberater“, erzählt Luisa.

Die Aufgaben sind klar verteilt: Morgan Fassbender kümmert sich um das Visuelle und übernimmt schwierige Telefonate. Seine Frau Luisa organisiert den Rest – von der Planung bis zur Kommunikation. Die vielen zusätzlichen Stunden machen ihnen nichts aus: „Es fühlt sich nicht wie Arbeit an“, sagt Luisa. „Das ist unser Herzensprojekt, und wir geben alles hinein, was wir haben.“

Wie sehr die beiden mit ihren Parfüms verbunden sind, zeigt auch der Name ihrer Marke: Twentysecondofmay – der 22. Mai und der Tag, an dem die beiden vor zehn Jahren zusammengekommen sind und in diesem Jahr geheiratet haben. „Wir wollten etwas schaffen, das unsere Erinnerungen und Erlebnisse festhält“, erzählt Luisa.

Ungewöhnlich jung in einer alteingesessenen Branche

„Wir wollen beweisen, dass auch eine neue Generation ihren Platz in der Branche finden kann“, sagt Luisa. Um ihre Ideen umzusetzen, arbeiten sie mit erfahrenen Parfümeuren zusammen. Die Parfüms werden in der französischen Parfüm-Metropole Grasse – auch bekannt durch den Roman „Das Parfum“ von Patrick Süskind – sowie in Barcelona und Berlin kreiert.

„Uns war wichtig, dass jede Komposition ihre eigene Geschichte hat – und trotzdem zu uns passt“, erklärt Luisa. So sind in den vergangenen Jahren vier ganz unterschiedliche Düfte entstanden, die persönliche Erinnerungen, Orte und Stimmungen der beiden einfangen. „Ein Duft erinnert uns an einen Besuch in Ghana, Morgans zweiter Heimat“, erzählt Luisa. Das Parfum „Roots of Kente“ soll heiß und tropisch riechen – mit Noten von afrikanischer Tonkabohne, braunem Zucker, Kokosmilch, Kakao, Zimt und Vanille.

Vier unterschiedliche Düfte sind in Zusammenarbeit mit erfahrenen Parfümeuren entstanden. Foto: Twentysecondofmay

Verkauf der Düfte in Stuttgarter Parfümerie

Der Luxus hat seinen Preis: 50 Milliliter kosten 175 Euro, das entspricht 3500 Euro für einen Liter. Verkauft werden die Düfte bisher online und in ausgewählten Parfümerien, so auch in der Parfümerie Heudorf – ein Ort in der Stuttgarter Innenstadt, mit dem Luisa und Morgan Fassbender selbst viel verbinden. Dort feierten sie im Oktober ihr erstes Event: mit Bar, Musik und vielen neugierigen Gästen, die ihre Düfte zum ersten Mal testen konnten.

„Es war besonders, die Reaktionen live zu sehen“, erinnert sich Morgan. Das Interesse sei groß gewesen und die Resonanz sehr positiv. „Nischenparfüms sind durch die sozialen Medien gerade richtig im Trend“, erzählt Luisa. Besonders auffällig: Viele Interessenten seien Jungs unter 18 gewesen.

Die jungen Duft-Fans geben sich demnach wohl nicht mehr mit Deos zufrieden. Laut einem Bericht der Tagesschau gelten Parfüms für diese Generation längst als Statussymbol. ﻿Influencer wie Jeremy Fragrance prägen diesen Trend auf Plattformen wie TikTok und Instagram, wo sie Millionen Zuschauer erreichen.

Mit viel Leidenschaft zum Erfolg

In kurzer Zeit haben Luisa und Morgan Fassbender einiges geschafft – eine eigene Marke aufgebaut, vier Düfte entwickelt und in einer traditionsreichen Branche Fuß gefasst. Neben der Parfümerie Heudorf verkaufen auch die luxuriösen Geschäfte Naro in Zürich und Essence Garden in Mannheim ihre Parfüms.

Trotz der vielen Arbeit und langen Abende bleibt die Begeisterung groß. „Wenn man etwas wirklich will, findet man einen Weg“, sagt Luisa. Und manchmal beginnt dieser Weg eben im Kinderzimmer – mit einem Notizbuch und einer einfachen Idee.

Parfümhaus „twentysecondofmay“ auf einen Blick