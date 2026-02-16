Ein Sneaker-Fan bekommt einfach nicht genug von Turnschuhen. Und weil er's kann, erfindet er einfach den passenden 3D-Drucker. Mittlerweile hat er Hunderte und arbeitet mit großen Stars zusammen.
16.02.2026 - 04:00 Uhr
Hamburg/Clausthal-Zellerfeld/Münster - Ex-Basketball-Star Shaquille O'Neal trägt sie, Sänger Justin Bieber zieht sie an und schon bald sollen Millionen Menschen auf der Welt Turnschuhe tragen, die in 3D-Druckern der Hamburger Firma Zellerfeld entstanden sind. Das ist zumindest der Traum von Cornelius Schmitt. Und dem kommt der 30-Jährige mit großen, sportlichen Schritten immer näher.