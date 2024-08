Manche noch so gute Produktidee findet keine Bank, die bereit ist, in ein Start-up zu finanzieren. Dann kommt sogenanntes Venture Capital ins Spiel. Mattias Götz ist Leiter Venture Capital bei der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH. Im Gespräch mit Moderator Chris Fleischhauer erklärt er in der aktuellen Ausgabe des Online-Formats money breakfast, dem Finanzmagazin von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, wie Venture Capital als Form der Unternehmensfinanzierung funktioniert. „Im Gegensatz zu einem Kredit ist Venture Capital kein Fremdkapital, sondern echtes Eigenkapital“, macht der Experte deutlich.

Teil des Start-up-Unternehmens wird veräußert

Dabei gibt zum Beispiel das Start-up einen Teil seines Unternehmens an einen Geldgeber ab, der damit Gesellschafter wird und so auch eine deutlich größere Mitbestimmungsmöglichkeit hat. Mattias Götz sagt aber auch, dass Venture Capital nicht für jedes Unternehmen geeignet ist. Denn es sei eine sehr spezielle Finanzierungsform für Unternehmen, die ein hoch riskantes Geschäftsmodell verfolgen, das aber auch hohe Wachstumspotenziale verspreche.

Lesen Sie auch

Rund 500 Anfragen von baden-württembergischen Unternehmen erreichen die MBG jährlich. Davon werden zwischen zehn bis 15 Ideen finanziert. Das mache auch deutlich, dass Venture Kapital kein Massenprodukt sei. Für einen Venture Capital-Geber wie zum Beispiel die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH gehe es auch immer darum, was unter dem Strich erlöst werden kann. Denn im Gegensatz zu den Zinsen bei einem Kredit hat der Venture Capital-Geber nur seinen Geschäftsanteil. Und den gilt es am Ende möglichst mit Gewinn zu verkaufen.

Finanzierung ohne Kredit für junge Unternehmen interessant

Aus Sicht von Mattias Götz ist diese Beteiligungsform vor allem für junge Unternehmen interessant, die noch keine große Historie haben, auf die sie verweisen können. Denn Banken wollen in der Regel vor der Vergabe eines Kredites Beweise sehen, dass das Geschäftsmodell auch tatsächlich funktioniert. Venture Capital könne da aus Sicht des Finanzierungsexperten schon deutlich früher in das Unternehmen einsteigen. und so auch die Entwicklung beschleunigen, was oft gerade bei Hochtechnologien wichtig sei.

Fokus auf Firmen aus Baden-Württemberg

Doch wovon ist es abhängig, in welchen Unternehmen sich die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH engagiert, will Moderator Chris Fleischhauer wissen? Der Schwerpunkt liege auf baden-württembergischen Unternehmen, lässt Mattias Götz durchblicken. Entsprechend sei auch der inhaltliche Fokus auf den Themen, die im Land gespielt würden. Begrenzt werde das Engagement aber auch von den Finanzierungsmöglichkeiten. Manche Unternehmen bräuchten deutlich mehr Geld, als das, was die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH mit ihren Fonds begleiten kann. Letztendlich würden aber auch die handelnden Personen und die dahinterstehenden Geschäftsmodelle bewertet werden.

„Und was ist der Unterschied zu einem Kredit“, fragt Chris Fleischhauer? „Nun, die Bank will Sicherheiten. Das gibt es beim Venture Capital nicht. Scheitert der Unternehmer mit seiner Geschäftsidee, geht der Venture Capital-Geber leer aus“, formuliert Mattias Götz. Man gehe gemeinsam mit dem Unternehmer ins Risiko.

Ein Team, das es geschafft hat, sind Albert Pescheck, (CEO) und Gründer Patric Schneider (COO) des Software-Unternehmens Azowo. Die schwäbische Firma hat sich auf vernetzte Mobilität für Unternehmen spezialisiert. Das sind etwa digitalisierte Prozesse für das Fuhrparkmanagement oder Carsharing, die effektiv und kostenoptimiert über eine eigen entwickelte Cloud-Software abgebildet werden.

Werben um Investoren kein Vergleich mit „Die Höhle der Löwen“

Bis erste Investoren bereit waren, in das Unternehmen zu investieren, sei es aber für das 2016 gegründete Unternehmen ein weiter Weg gewesen. Das ist mit TV-Serien wie „Die Höhle der Löwen“ überhaupt nicht zu vergleichen, sagt Albert Pescheck. Um die erste initiale Finanzierung zu bekommen, gab es viele Präsentationsrunden. Und die potenziellen Investoren erwarteten natürlich auch, dass man nicht nur mit der Geschäftsidee, sondern auch selbst mit eigenem Kapital mit ins Risiko geht. Für das Biberacher Unternehmen war dieses Engagement eine große Hilfe, weitere Investoren zu gewinnen.

Mattias Götz empfiehlt potenziellen Start-ups, sich frühzeitig mit den Finanzierungsmöglichkeiten über Venture Capital zu informieren. Nützliche Tipps dazu gibt es auf der Webseite der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH.

Info: Mehrmals im Jahr spricht Moderator Chris Fleischhauer mit Experten aus Stuttgart und der Region über Finanzthemen. Die aktuelle Sendung zum Thema Venture Capital mit der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH ist im obigen Video im Artikel zu sehen.