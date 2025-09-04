Sein eigener Chef sein und eine Firma gründen - eigentlich keine schlechte Sache, könnte man meinen. Doch der Gründungseifer der Bundesbürger hält sich in Grenzen. Woran liegt das?
04.09.2025 - 11:12 Uhr
Neuss - Die Anzahl der Firmengründungen in Deutschland ist einer Untersuchung zufolge auf einen Tiefstand gesunken. Wie das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und die Auskunftei Creditreform mitteilten, wurden im vergangenen Jahr 160.852 Unternehmen gegründet und damit 0,2 Prozent weniger als 2023. So niedrig war die Zahl in der vorliegenden, 30 Jahre zurückreichenden Statistik noch nie.