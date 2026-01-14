Start-ups im Bahnverkehr Günstiger und schneller per Zug durch Europa
Neue Angebote machen Bahnreisen attraktiver – auch über Grenzen hinweg. Doch Start-ups wie Go-Volta haben noch immer hohe Hürden zu überwinden.
Im zweiten Anlauf soll es klappen. Am 19. März will Go-Volta den ersten Intercity-Zug von Berlin nach Amsterdam starten, am Tag darauf auch eine Verbindung ab Hamburg in die Grachtenstadt. Zunächst fahren die Züge drei Mal pro Woche, ab Sommer ist täglicher Betrieb geplant. Das niederländische Start-up verspricht günstige Tickets ab 10 Euro für die einfache Fahrt, garantierte Sitzplätze und umsteigefreie Verbindungen – und will so eine erschwingliche und nachhaltige Alternative zu umweltschädlichen Flügen und Autofahrten bieten.