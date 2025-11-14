Erst verschob das Wetter, dann ein Sonnensturm den zweiten Start der Rakete „New Glenn“. Jetzt hob sie erfolgreich ab - und erreichte auch einen weiteren Meilenstein.

red/dpa 14.11.2025 - 15:54 Uhr

Die leistungsstarke Schwerlastrakete „New Glenn“ des Weltraumunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat bei ihrem zweiten Start zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa ins All gebracht. Die „New Glenn“ hob vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab, wie Live-Bilder von Blue Origin zeigten. Mit der „Escapade“ genannten Mission will die Nasa unter anderem die Atmosphäre des roten Planeten untersuchen.