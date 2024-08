Nach dem Supercup ist vor dem Bundesligastart – und dabei zeigt sich, dass der Trainer Sebastian Hoeneß dem bewährten Personal vertraut. Doch beim VfB gibt es auch junge Herausforderer, die nach vorne drängen.

Carlos Ubina 20.08.2024 - 06:00 Uhr

Eines steht fest: Sebastian Hoeneß wird am Samstag zum Bundesliga-Auftakt eine Startelf aufbieten, die verdächtig an die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison erinnert. In der Herangehensweise, in der Spielidee und in Sachen Personal. Es wird der zuletzt bekannte und beliebte VfB Stuttgart sein, der in Freiburg aufläuft. Nicht nur erkennbar am Trikot mit dem Brustring. Denn nach allem, was sich erahnen lässt, vertraut der Trainer vor allem den Fußballprofis, die schon vor Juli da waren.