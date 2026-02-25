Donald Trump geriet zuletzt innenpolitisch zunehmend unter Druck. In seiner Rede zur Lage der Nation tritt er die Flucht nach vorne an - schon bald Monaten stehen in den USA wieder Wahlen an.
25.02.2026 - 05:53 Uhr
Washington - Der innenpolitisch zuletzt unter Druck geratene US-Präsident Donald Trump hat seine rigorose Migrationspolitik und das Verhängen von Zöllen gegen Handelspartner verteidigt. "Die erste Pflicht der amerikanischen Regierung ist es, amerikanische Bürger zu schützen" - und nicht Ausländer, die sich illegal in den USA aufhielten, sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Parlamentskammern.