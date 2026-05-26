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Statine oder Roter Reis? Zu viel Fett im Blut – was gegen Cholesterinwerte hilft

Statine oder Roter Reis?: Zu viel Fett im Blut – was gegen Cholesterinwerte hilft
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Eier enthalten viel Cholesterin. Deswegen galten sie lange als Lebensmittel, das Menschen mit einem hohen Cholesterinspiegel strikt meiden sollten. Foto: : Sebastian Ruckaberle

Nicht zu viele Eier, möglichst kein fettes Fleisch – doch was bewirkt die Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten wirklich? Das sagt ein Stuttgarter Kardiologe.

Gesundheit für Menschen in Stuttgart: Regine Warth (wa)

Die Eier haben es in sich. Der Fettrand am Schinken ist ebenfalls nicht ohne. Da steckt das Cholesterin, dass man in zu hohen Mengen doch bitte meiden soll - der eigenen Gesundheit zuliebe. So lautete schon vor Jahrzehnten ein gut gemeinter Rat seitens der Ärzteschaft. Also wird vielerorts sich in Verzicht geübt - in der Hoffnung, so medikamentösen Cholesterinsenkern entgehen zu können. Statt Tabletten wird in andere Lebensmittel oder gar Nahrungsergänzungsmittel investiert, die im Ruf stehen, ganz natürlich zu hohe Blutfettwerte herunterregulieren zu können: Rotschimmelreis etwa oder gar Kurkuma.

 

Doch allein mit einer Auswahl an Lebensmitteln zu hohe Cholesterinwerte absenken – so einfach ist es leider nicht, warnen Experten der Deutschen Herzstiftung wie etwa Thomas Nordt, Ärztlicher Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßkrankheiten am Klinikum Stuttgart. „Natürlich kann eine jahrelange ungesunde Ernährung unter anderem zu schlechten Blutfettwerten führen“, sagt Nordt, der dem wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung angehört.

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Gleichzeitig ist aber der übermäßige Verzehr von cholesterinreichen Lebensmitteln wie Eier, Sahne, Butter, Wurst oder fettem Käse nicht die Hauptursache: „Studien haben gezeigt, dass nicht allein das Essverhalten das schädliche Cholesterin im Blut erhöhen kann.“ Vielmehr ist es eine komplexe Kombination aus genetischer Veranlagung, körpereigener Regulation, dem Einfluss von Erkrankungen und des Lebensstils.

Ist Cholesterin immer schädlich?

Hinzu kommt: Per se ist Cholesterin im Körper nicht schlecht. Der fettähnliche Stoff ist sogar lebenswichtig. Er dient als Baustein für Zellwände, Hormone wie Östrogen oder Testosteron, sowie für Vitamin D und Gallensäure. Nur im Blut ist das Cholesterin an der falschen Stelle: Denn dort kann es dem Herzen und den Gefäßen schaden. „Man unterscheidet daher das ‚gute HDL-Cholesterin‘ und das ‚schlechte LDL-Cholesterin‘“, sagt Nordt. Letzteres – das sogenannte Low Density Lipoprotein – zirkuliert im Blut und führt zu Schäden an den Gefäßwänden.

Es ist ein bisschen so wie bei verstopften Wasserleitungen: Haben sich an den Rohren Kalk und Schmutz abgelagert, kommt das Wasser immer schlechter durch, die Versorgung ist gefährdet. So ähnlich verändern sich auch die Arterien bei zu hohen LDL-Werten: Lagern sich die Blutfette an den Gefäßwänden ab - meist zusammen mit Bindegewebszellen, Entzündungszellen, Zuckern und mineralischen Komponenten – verengen sich die Gefäße und sind weniger elastisch. „Gefährlich wird es, wenn die Ablagerungen einreißen und sich ein Blutgerinnsel bildet“, sagt Thomas Nordt.

Führen hohe Cholesterinwerte zum Infarkt?

Besonders gefährdet sind die Arterien von Herz und Hirn: Rund 180 000 Menschen sind es allein in der Bundesrepublik, die pro Jahr einen Infarkt erleiden. Wegen eines Schlaganfalls werden jährlich hierzulande 270 000 Menschen behandelt. Weshalb die Deutsche Herzstiftung alljährlich zum Tag des Cholesterins Anfang Juni dazu aufruft, seinen LDL-Wert im Blick zu behalten und ihn – wenn nötig – mittels ganzheitlicher Therapien zu reduzieren. Dabei gilt: Je niedriger, desto besser.

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Der Kardiologe Nordt empfiehlt, beim allgemeinen Check in der Hausarztpraxis ein Blutbild machen zu lassen, das auch den LDL-Cholesterinwert beinhaltet. „Ob dieser dann behandlungsbedürftig ist oder nicht, richtet sich nach dem persönlichen Risiko des Patienten für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.“ Ist der Patient zwar leicht übergewichtig, hat aber keine weiteren Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder einen Diabetes, gehört er der Gruppe mit niedrigem Risiko an. Dann reicht meist eine Umstellung des Lebensstils aus, um seine Cholesterinwerte zu senken.

Wie sicher sind Statine?

Anders sieht es für die Patienten aus, die schon eine chronische Vorerkrankung haben, die eine Arteriosklerose begünstigen kann oder gar eine familiäre Veranlagung. Hier sind oft zusätzlich sogenannte Lipidsenker nötig. Das gilt auch für die Gruppe der Hochrisikopatienten – also solchen, die schon eine Gefäßerkrankung haben oder einen Herzinfarkt hatten. Hier empfiehlt die Deutsche wie auch die Europäische Gesellschaft für Kardiologie einen LDL-Zielwert von unter 55 Milligramm pro Deziliter.

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Die Lipidsenker, die dann eingenommen werden müssen, sind besser als ihr Ruf, versichern Herzexperten – auch Nordt: „Es sind gute Medikamente, die auch bei jahrzehntelangem Gebrauch unschädlich, gut verträglich und sich obendrein in den allermeisten Fällen bewährt haben.“ Die Rede ist von Statinen. Sie blockieren ein wichtiges Enzym, welches für die körpereigene Cholesterinbiosynthese verantwortlich ist. Die Leberzellen können somit mehr LDL-Cholesterin im Blut aufnehmen. Die Folge: Die Cholesterinmenge im Blut sinkt. Zudem werden Entzündungsprozesse in schon bestehenden Ablagerungen in den Blutgefäßen gebremst.

Was, wenn Statine nicht helfen?

Weitere mögliche Medikamente sind unter anderem Ezetimib, das die Aufnahme von Cholesterin im Darm reduziert. Auch die Bempedoinsäure, die nur in der Leber aktiviert wird, kann eine Alternative oder Ergänzung zu Statinen sein. Bei ausgewählten Hochrisikopatienten kommen mitunter auch sogenannte PCSK9-Inhibitoren zum Einsatz, das dazu führt, das mehr LDL-Cholesterin über die Leber abgebaut wird. „Welches Medikament für welchen Patienten geeignet ist, wird individuell entschieden.“

Wichtig ist, dass die Medikamente regelmäßig eingenommen werden. „Es gibt immer Patienten, die der medikamentösen Therapie grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen“, so Nordt. Was helfe, sei eine gute Aufklärung – auch über die Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren scheinbar natürlicher Lipidsenker wie Rotschimmelreis, der vom Bundesinstitut für Risikobewertung als gesundheitlich bedenklich eingestuft worden ist. „Wenn gewisse Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, dann sollte dies mit ärztlicher Rücksprache geschehen, und sie dürfen nicht die nachgewiesen wirksamen sowie ärztlich verordneten Maßnahmen ersetzen.“

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