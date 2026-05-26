Statine oder Roter Reis? Zu viel Fett im Blut – was gegen Cholesterinwerte hilft
Nicht zu viele Eier, möglichst kein fettes Fleisch – doch was bewirkt die Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten wirklich? Das sagt ein Stuttgarter Kardiologe.
Nicht zu viele Eier, möglichst kein fettes Fleisch – doch was bewirkt die Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten wirklich? Das sagt ein Stuttgarter Kardiologe.
Die Eier haben es in sich. Der Fettrand am Schinken ist ebenfalls nicht ohne. Da steckt das Cholesterin, dass man in zu hohen Mengen doch bitte meiden soll - der eigenen Gesundheit zuliebe. So lautete schon vor Jahrzehnten ein gut gemeinter Rat seitens der Ärzteschaft. Also wird vielerorts sich in Verzicht geübt - in der Hoffnung, so medikamentösen Cholesterinsenkern entgehen zu können. Statt Tabletten wird in andere Lebensmittel oder gar Nahrungsergänzungsmittel investiert, die im Ruf stehen, ganz natürlich zu hohe Blutfettwerte herunterregulieren zu können: Rotschimmelreis etwa oder gar Kurkuma.