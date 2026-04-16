Eigentlich könnte der Ruhestand beginnen, doch Hunderttausende sind trotzdem weiter berufstätig. Es sind viel mehr als noch vor fünf Jahren.
16.04.2026 - 04:45 Uhr
Berlin - Die Zahl der Erwerbstätigen über 65 Jahren ist binnen fünf Jahren um rund 46 Prozent gestiegen und liegt nun bei rund 1,9 Millionen. Dies geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor, die das Bündnis Sahra Wagenknecht abgefragt hat. Auch im Alter über 70 und sogar über 75 gibt es demnach einen deutlichen Zuwachs bei den Erwerbstätigen.