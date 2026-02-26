Statistik der Polizei Wie sicher lebt es sich im Rems-Murr-Kreis?
Die Polizei erklärt, in welchen Städten sich die meisten und die wenigsten Straftaten ereignen. Ein Allzeithoch gibt es in einem besonders tragischen Bereich der Kriminalität.
Deutschland versinkt in Mord, Totschlag und Vergewaltigung – könnte man zumindest meinen, zöge man sein Weltbild nur aus den Kommentarspalten der sozialen Medien. Dort zeichnen Nutzer regelmäßig ein düsteres Bild von der Sicherheitslage.