Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Erstmals entschieden sich mehr Frauen für die medikamentöse als für die operative Methode.
28.04.2026 - 10:38 Uhr
Wiesbaden - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland erstmals mehr Schwangerschaftsabbrüche mit dem Mittel Mifegyne als mit der Absaugmethode durchgeführt worden. In 45 Prozent der Fälle wurde das Medikament eingesetzt, in 43 Prozent die sogenannte Vakuumaspiration, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.