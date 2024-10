Verkaufszahlen hinter Erwartungen Verschwindet BYD aus der Stuttgarter Innenstadt?

Mit einer Niederlassung in bester Lage in Stuttgart wollte BYD seinen Markteintritt in Deutschland starten. Doch die Verkaufszahlen stimmen nicht. Wie viel Geduld haben die Chinesen mit dem Standort in der Innenstadt?