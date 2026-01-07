Unter den beliebtesten Ludwigsburger Babynamen 2025 finden sich viele Dauerbrenner. Doch es gibt auch Überraschungen – bei den Jungen feiert ein Klassiker ein Comeback.
07.01.2026 - 12:00 Uhr
Im vergangenen Jahr kamen in Ludwigsburg fast 3000 Babys zur Welt. Der beliebteste Vorname bei den Mädchen war Lina: 19 Neugeborene wurden so genannt. Den zweiten Platz teilen sich die Dauerbrenner Mia und Emilia sowie ein neuer Name im Ranking, Leni. Alle drei Namen wurden jeweils 14-mal vergeben. Ebenfalls beliebt waren Amalia (13-mal) sowie Mila (12-mal) – Mila war übrigens der Spitzenreiter im Jahr 2024.