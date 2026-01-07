Unter den beliebtesten Ludwigsburger Babynamen 2025 finden sich viele Dauerbrenner. Doch es gibt auch Überraschungen – bei den Jungen feiert ein Klassiker ein Comeback.

Im vergangenen Jahr kamen in Ludwigsburg fast 3000 Babys zur Welt. Der beliebteste Vorname bei den Mädchen war Lina: 19 Neugeborene wurden so genannt. Den zweiten Platz teilen sich die Dauerbrenner Mia und Emilia sowie ein neuer Name im Ranking, Leni. Alle drei Namen wurden jeweils 14-mal vergeben. Ebenfalls beliebt waren Amalia (13-mal) sowie Mila (12-mal) – Mila war übrigens der Spitzenreiter im Jahr 2024.

Bei den Jungen standen im Jahr 2025 zwei Namen ganz hoch im Kurs: Felix scheint ein Comeback zu feiern, ebenso steht Levi an der Spitze. Dieser Name hat sich von Platz zwei im Jahr 2024 auf den ersten Rang hochgearbeitet. Je 16 Kinder erhielten diese zwei Namen.

Ebenfalls beliebt war Noah mit 15 Nennungen. Den dritten Platz teilen sich gleich fünf Namen: Leo, Leon, Liam, Paul und Theo. Sie wurden jeweils 13-mal vergeben.

In Baden-Württemberg zeigt das Ranking der Mädchennamen übrigens recht ähnliche Ergebnisse wie in Ludwigsburg. Im ganzen Südwesten liegt bei den Mädchen Emilia vorne, gefolgt von Lina, Sophia und Mia. Die Ergebnisse bei den Jungennamen auf Landesebene unterscheiden sich jedoch: In ganz Baden-Württemberg liegt Luca ganz vorne – ein Name, der es in Ludwigsburg nicht in die Top drei geschafft hat. Es folgen Elias, Matteo und Leon.

Gesamtzahl der Geburten steigt leicht

Die Mehrheit der Neugeborenen in Ludwigsburg erhielt im Jahr 2025 von ihren Eltern nur einen Vornamen. 930 Kinder haben zwei Vornamen. Mit drei Vornamen können sich 66 Kinder schmücken, zehn haben sogar mehr als drei Vornamen. Die beliebtesten Zweitnamen bei den Mädchen waren Sophie (23-mal), Marie (22-mal) und Maria (15-mal). Bei den Jungen lagen Alexander, Ali, Elias, Maximilian und Paul mit jeweils acht Nennungen vorne.

Bei der Gesamtzahl der Geburten legt die Stadt Ludwigsburg übrigens etwas zu. Waren 2024 noch 2589 neue Bürgerinnen und Bürger geboren worden, waren es 2025 bereits 2712. Das Standesamt Ludwigsburg beurkundete die Geburten von 1375 Mädchen und 1337 Jungen.