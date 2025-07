Insgesamt kamen hierzulande im vergangenen Jahr 677.117 Kinder zur Welt. Das sind weniger Geburten als 2023, so eine neue Statistik. Gesunken ist auch die Geburtenrate.

red/KNA 17.07.2025 - 08:48 Uhr

Die Geburtenrate in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf 1,35 Kinder je Frau gesunken. Sie war damit um 2 Prozent niedriger als 2023 mit 1,38 Kindern, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Demnach verlangsamte sich der Rückgang deutlich. Im vergangenen Jahr kamen in Deutschland insgesamt 677.117 Kinder zur Welt. Damit nahm die Zahl der Geburten um 15.872 beziehungsweise 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ab, als noch 692.989 Neugeborene gezählt wurden.