Die Inflationswelle in Deutschland ist zwar vorbei. Doch der jüngste Rückgang der Teuerung setzt sich erst mal nicht fort. Ökonomen erwarten, dass der Preisdruck auf Verbraucher wieder zunimmt.

red/dpa 30.10.2024 - 14:23 Uhr

Der Trend sinkender Inflationsraten in Deutschland ist vorerst beendet. Im Oktober lagen die Verbraucherpreise um 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilt. Vor allem für Lebensmittel (plus 2,3 Prozent) und Dienstleistungen (4,0 Prozent) mussten Verbraucher im Oktober mehr zahlen, während sich Energie in der Jahresfrist um 5,5 Prozent verbilligte.