Männer in Deutschland wurden 2024 im Schnitt erst mit 33 Jahren das erste Mal Vater. Wie sich die Zahlen über die vergangenen Jahrzehnte verändert haben.
12.05.2026 - 09:34 Uhr
Wiesbaden - Männer in Deutschland werden immer später Vater. Im Jahr 2024 waren sie bei der Geburt ihrer Kinder durchschnittlich 3,8 Jahre älter als im Jahr 1991, wie das Statistische Bundesamt zum Vatertag am Donnerstag (14. Mai) mitteilt: 2024 waren Väter bei der Geburt durchschnittlich 34,7 Jahre alt, 1991 lag das Durchschnittsalter bei 31,0 Jahren.