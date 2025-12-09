In diesem Jahr steigt die Zahl der Verkehrstoten voraussichtlich leicht im Vergleich zu 2024. Das schätzte das Statistische Bundesamt auf Grundlage von Daten für Januar bis September.

In diesem Jahr steigt die Zahl der Verkehrstoten voraussichtlich leicht im Vergleich zu 2024. Das schätzte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag auf Grundlage von bereits vorliegenden Daten für den Zeitraum Januar bis September. Demnach wird es 2025 voraussichtlich etwa 2810 Verkehrstote geben - im vergangenen Jahr waren es 2770.

 

Auch die im Straßenverkehr Verletzten steigen leicht

Der bisherige Tiefstand wurde 2021 erreicht. Damals kamen den Angaben nach 2562 Menschen in Deutschland bei Verkehrsunfällen ums Leben. Für 2025 geht das Statistikamt davon aus, dass auch die Zahl der im Straßenverkehr Verletzten leicht auf rund 370.000 Menschen steigen wird.

Die Zahl der polizeilich erfassten Unfälle werde voraussichtlich bei etwa 2,5 Millionen liegen und damit im Vergleich zum Vorjahr stagnieren.