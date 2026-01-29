Im vergangenen Jahr waren in Baden-Württemberg so viele Menschen ohne Arbeit wie seit 19 Jahren nicht mehr, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mit.

Im vergangenen Jahr waren in Baden-Württemberg so viele Menschen ohne Arbeit wie seit 19 Jahren nicht mehr. Die Zahl der registrierten Erwerbslosen kletterte auf durchschnittlich 293.700, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das sei ein Anstieg um 23.700 Personen oder 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 4,6 Prozent.

 

Damit setzte sich ein Trend fort: Bereits in den Jahren 2023 und 2024 war die Zahl der Menschen ohne Job im Südwesten gestiegen. Innerhalb von drei Jahren stieg die Arbeitslosenquote von 3,5 auf 4,6 Prozent. Trotz des Anstiegs steht Baden-Württemberg im Vergleich der Bundesländer gut da. Nur Bayern verzeichnete mit 4,0 Prozent eine niedrigere Arbeitslosenquote. Den stärksten prozentualen Zuwachs an Arbeitslosen hatte ebenfalls Bayern mit einem Plus von 10,5 Prozent.

Höchste Arbeitslosigkeit in Stadtstaaten

Deutschlandweit stieg die Zahl der Arbeitslosen um 5,8 Prozent auf knapp 2,95 Millionen Menschen. Die bundesweite Quote lag bei 6,3 Prozent. Die höchsten Erwerbslosenquoten wiesen die Stadtstaaten auf: Bremen meldete 11,5 Prozent, Berlin 10,3 Prozent und Hamburg 8,3 Prozent.