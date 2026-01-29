Im vergangenen Jahr waren in Baden-Württemberg so viele Menschen ohne Arbeit wie seit 19 Jahren nicht mehr, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mit.

Im vergangenen Jahr waren in Baden-Württemberg so viele Menschen ohne Arbeit wie seit 19 Jahren nicht mehr. Die Zahl der registrierten Erwerbslosen kletterte auf durchschnittlich 293.700, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das sei ein Anstieg um 23.700 Personen oder 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 4,6 Prozent.