Der Einzelhandel in Baden-Württemberg steigerte 2025 seinen Umsatz leicht, liegt aber unter dem Bundesdurchschnitt. Gleichzeitig sank die Zahl der Beschäftigten in der Branche.

red/pd 20.02.2026 - 11:12 Uhr

Der Einzelhandel in Baden-Württemberg hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr preisbereinigt um 1,2 Prozent gesteigert. Im Dezember lag der reale Umsatz um 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Der Monat hatte mit 25 Tagen allerdings einen Verkaufstag mehr als der Dezember 2024.