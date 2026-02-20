Der Einzelhandel in Baden-Württemberg steigerte 2025 seinen Umsatz leicht, liegt aber unter dem Bundesdurchschnitt. Gleichzeitig sank die Zahl der Beschäftigten in der Branche.

Der Einzelhandel in Baden-Württemberg hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr preisbereinigt um 1,2 Prozent gesteigert. Im Dezember lag der reale Umsatz um 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Der Monat hatte mit 25 Tagen allerdings einen Verkaufstag mehr als der Dezember 2024.

 

Das Wachstum im Land fiel damit schwächer aus als im Bundesdurchschnitt. Bundesweit legte der Einzelhandel real um 2,7 Prozent zu. Trotz des Umsatzplus sank die Zahl der Beschäftigten in der Branche. Für das Gesamtjahr waren 0,6 Prozent weniger Menschen im baden-württembergischen Einzelhandel tätig als 2024.

Lebensmittelhandel profitiert stark

Besonders gut lief das Geschäft im Dezember im Lebensmitteleinzelhandel. Dieser verzeichnete ein reales Umsatzplus von 2,6 Prozent, und die Zahl der Beschäftigten nahm um 1 Prozent zu. Der Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln steigerte seinen Umsatz real um 1,7 Prozent, die Zahl der Mitarbeiter sank aber um 1,1 Prozent.