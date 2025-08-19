Erfrischung im Neckar? Im Sommer fließt dort oft mehr geklärtes Abwasser als Frischwasser. Was das für Badegäste und Anwohner bedeutet.
19.08.2025 - 15:23 Uhr
An heißen Sommertagen wirkt der Neckar verlockend, doch zum Baden eignet er sich kaum. Ein Grund: In den trockenen Hitze-Monaten stammt ein großer Teil des Wassers aus den Kläranlagen der Region, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Deshalb rät etwa auch der Rhein-Neckar-Kreis ausdrücklich vom Schwimmen im zweitgrößten Fluss Baden-Württembergs ab.