Die Metall-Exporte aus Baden-Württemberg sind von Januar bis März 2026 um 81,2 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden Metalle im Wert von 5,6 Milliarden Euro exportiert.

red/epd 27.05.2026 - 13:34 Uhr

Im Zeitraum von Januar bis März 2026 haben sich die Metall-Exporte aus Baden-Württemberg im Vorjahresvergleich nominal um 81,2 Prozent erhöht. Insgesamt wurden Metalle im Wert von 5,6 Milliarden Euro ins Ausland geliefert, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Damit rückte die Warengruppe auf Platz vier der wichtigsten Exportgüter des Landes vor.