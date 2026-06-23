Ein paar Klicks, die Ware ist bestellt - und wenig später das Paket unterwegs. Milliarden an Sendungen werden jährlich in Deutschland zugestellt. Eine Alternative zur Haustürzustellung wird wichtiger.
23.06.2026 - 05:05 Uhr
Bonn/München - Wer ein Paket empfängt oder aufgeben möchte, kann in Deutschland immer häufiger auf einen Automaten zurückgreifen. Marktführer DHL bietet bereits rund 18.000 solcher Stationen an und damit circa 3.000 mehr als Anfang 2025, wie die Firma in Bonn mitteilte. 2030 sollen es 30.000 sein.