Landgericht Stuttgart Messer neben eingemauerter toten Frau entdeckt

Ein 47-jähriger Mann soll im Sommer 2024 seine Partnerin umgebracht und sie in einem Wohnhaus in Heslach eingemauert haben. Beim zweiten Prozesstag am Landgericht zeigt sich, dass der Zustand der Leiche die Arbeit der Sachverständigen erschwert hat.