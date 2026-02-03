Ein Lkw fängt Feuer auf der A8 beim Dreieck Leonberg. Die Polizei muss die Autobahn Richtung Karlsruhe zeitweise voll sperren. Es bilden sich Staus rund um den Einsatzort.
03.02.2026 - 11:37 Uhr
Ein Lkw hat auf der A8 beim Dreieck Leonberg am Dienstagvormittag Feuer gefangen. Die Polizei musste die Autobahn in Richtung Karlsruhe für die Löscharbeiten zunächst voll sperren, sagte eine Sprecherin unserer Redaktion. Mittlerweile ist der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Der Verkehr rund um das Dreieck Leonberg staut sich. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Der Sachschaden ist noch unbekannt.