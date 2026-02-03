Ein Lkw fängt Feuer auf der A8 beim Dreieck Leonberg. Die Polizei muss die Autobahn Richtung Karlsruhe zeitweise voll sperren. Es bilden sich Staus rund um den Einsatzort.

Ein Lkw hat auf der A8 beim Dreieck Leonberg am Dienstagvormittag Feuer gefangen. Die Polizei musste die Autobahn in Richtung Karlsruhe für die Löscharbeiten zunächst voll sperren, sagte eine Sprecherin unserer Redaktion. Mittlerweile ist der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Der Verkehr rund um das Dreieck Leonberg staut sich. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

Der Notruf ging gegen 10.30 Uhr bei der Polizei ein. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus, um den Brand zu löschen. Nach knapp einer Stunde war das Feuer aus. Allerdings müsse nach Angaben der Polizeisprecherin der Lkw zunächst weiter abkühlen und die Ladung ausgeräumt werden. Dann erst könne das Fahrzeug abgeschleppt werden.

A8: Aufräumarbeiten dauern mindestens bis zum Mittag

Die Teilsperrung wird mindestens bis 12 Uhr dauern, teilte die Sprecherin mit. Der Grund für das Feuer sei noch unklar. Ersten Einschätzungen zufolge könnte mutmaßlich ein geplatzter Reifen der Grund dafür sein, dass der Lkw in Brand geraten ist.

Es bilden sich aufgrund der Sperrung Staus rund um das Kreuz Leonberg – auch die A81 ist betroffen. Die Autobahn geht an dieser Stelle in die A8 über.