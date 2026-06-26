Erst Brenner, nun Fernpass: Wegen einer Demo ist die Ferien-Route am 27. Juni gesperrt - aber nur zwei Stunden. Wer Richtung Süden will, muss dennoch flexibel sein. Was Urlauber jetzt wissen müssen.
26.06.2026 - 04:30 Uhr
München - Nach der Brenner-Blockade Ende Mai droht die nächste Einschränkung auf einer wichtigen Alpenroute: Wegen einer Demonstration wird die Fernpassstraße in Tirol an mindestens einem, möglicherweise aber zwei Reisesamstagen in den Sommerferien vormittags für zwei Stunden gesperrt.