Stau soll draußen bleiben Neue Pförtnerampeln vor Leonberg in Betrieb
Wenn im Engelbergtunnel gar nichts mehr geht, quälen sich Autokolonnen durch Leonberg. Damit soll jetzt Schluss sein – durch zwei neue Pförtnerampeln.
Bewohner und Pendler in Leonberg sind leidlich vertraut mit dieser Situation: Steht der Verkehr am Leonberger Dreieck oder im Engelbergtunnel, quälen sich die Blechkolonnen einerseits durch die Leonberger Kernstadt und andererseits im Westen von Ditzingen kommend über Höfingen und Gebersheim bis zur Umgehungsstraße bei Rutesheim. Linderung sollen jetzt neue Pförtnerampeln bringen, die an den Ortseingängen der Teilorte Höfingen und Gebersheim aufgebaut und in Betrieb genommen wurden.