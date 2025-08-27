 
  Region
  Landkreis Böblingen

Stau soll draußen bleiben Neue Pförtnerampeln vor Leonberg in Betrieb

1
Eine der neuen Pförtnerampeln steht, aus Ditzingen kommend, am Ortseingang von Höfingen. Foto: Simon Granville

Wenn im Engelbergtunnel gar nichts mehr geht, quälen sich Autokolonnen durch Leonberg. Damit soll jetzt Schluss sein – durch zwei neue Pförtnerampeln.

Bewohner und Pendler in Leonberg sind leidlich vertraut mit dieser Situation: Steht der Verkehr am Leonberger Dreieck oder im Engelbergtunnel, quälen sich die Blechkolonnen einerseits durch die Leonberger Kernstadt und andererseits im Westen von Ditzingen kommend über Höfingen und Gebersheim bis zur Umgehungsstraße bei Rutesheim. Linderung sollen jetzt neue Pförtnerampeln bringen, die an den Ortseingängen der Teilorte Höfingen und Gebersheim aufgebaut und in Betrieb genommen wurden.

 

Zum Einsatz kommt die sogenannte Zufluss-Steuerung immer dann, wenn Stau auf den Autobahnen 8 und 81 ist, in dessen Folge der Ausweichverkehr für ein zu hohes Verkehrsaufkommen sorgt. Wird das gemessen, schalten sich die Ampeln ein und lassen in bestimmten Abständen nur eine begrenzte Zahl an Fahrzeugen durch. „Ich bin zuversichtlich, dass die Steuerung ihre Wirkung zeigt“, ist Leonbergs Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) optimistisch.

Sie sorge dafür, dass der Verkehr innerhalb Leonbergs und der betroffenen Teilorte geordnet fließe, weniger Staus entstünden und die Luft sauberer bleibe. „So erhöhen wir die Sicherheit auf unseren Straßen, reduzieren Lärm und Abgase und schaffen mehr Lebensqualität für die Menschen in unserer Stadt“, sagt Cohn.

