Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist der Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt. Das verursacht einen Rückstau auf der A 81.

Nathalie Mainka 05.05.2025 - 12:13 Uhr

Die Meldung war bei der zuständige Polizeidirektion Ludwigsburg am Montagmorgen um 10.40 Uhr eingegangen: Die Ampel vor dem Portal des Engelbergtunnels in Fahrtrichtung Heilbronn ist auf Rot geschaltet. Was wiederum für einen erheblichen Rückstau auf der Autobahn A 81 sorgte. Und auch auf den Straßen in der Leonberger Innenstadt, die gerne als Ausweichmöglichkeit genutzt werden, ging zeitweise nichts mehr voran. „Kollegen Verkehrspolizei waren mit einem Streifenwagen zur Prüfung vor Ort und haben im Tunnel nichts feststellen können, demnach war das vermutlich ein technisches Problem“, sagte ein Pressesprecher der Polizei. Auch ein Tunnelmanager der Autobahn GmbH sei herbeigeeilt und habe nach einer Prüfung die Ampel schließlich wieder auf Grün geschaltet.