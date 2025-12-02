 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Kopfschütteln über geplante Ehrung für Merkel

Staufermedaille in Gold Kopfschütteln über geplante Ehrung für Merkel

Staufermedaille in Gold: Kopfschütteln über geplante Ehrung für Merkel
1
Enge Abstimmung in der Corona-Zeit: Kretschmann und Merkel im Bundesrat Foto: dpa

Ein großer Merkel-Fan war Winfried Kretschmann schon immer. Nun verleiht er der Altkanzlerin eine hohe Auszeichnung. Die Begründung irritiert auch Grüne.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Wenn Winfried Kretschmann die Staufermedaille in Gold verleiht, wird das normalerweise nicht hinterfragt. Es ist die persönliche Entscheidung des Ministerpräsidenten, wen er mit der selten vergebenen Auszeichnung des Landes ehrt. Gewürdigt werden damit „Verdienste um das Gemeinwohl, die über die eigentlichen beruflichen Pflichten hinausgehen“. Zuletzt ging die nach einem schwäbischen Adelsgeschlecht benannte Medaille im Februar an die Geigerin Anne-Sophie Mutter.

 

Doch um die goldene Staufermedaille, die Kretschmann (77) am Dienstag nächster Woche verleihen wird, gibt es hinter den Kulissen erhebliches Gegrummel. Der Grund ist nicht nur die Empfängerin – Altbundeskanzlerin Angela Merkel (71) – sondern vor allem die Begründung. Geehrt werden soll sie für ihren „herausragenden politischen Einsatz während der Corona-Pandemie“. Geplant ist ein Festakt im Neuen Schloss, mit streng limitierten Zugang und hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Die Ehrung wird als instinktlos kritisiert

Aus seiner Wertschätzung für Merkel, die Physikerin, macht der Biologe Kretschmann seit langem keinen Hehl. „Als Naturwissenschaftler teilen wir eine ähnliche, sachlich-analytische Herangehensweise“, sagte er einmal. Das habe die Zusammenarbeit stets geprägt. Ob während der großen Fluchtbewegung vor zehn Jahren oder in der Corona-Zeit, wo man nicht in jedem Detail einig war – regelmäßig stärkte er ihr den Rücken, auch gegen innerparteiliche Kritiker. Er bete „jeden Tag dafür, dass die Bundeskanzlerin gesund bleibt“: dieses Bekenntnis wurde zum geflügelten Wort, nicht immer zum Vergnügen der Grünen. Doch die geplante Ehrung der Christdemokratin ausgerechnet für ihren Corona-Kurs stößt auch bei Parteifreunden auf Unverständnis. Offene Kritik daran äußert derzeit niemand; hinter vorgehaltener Hand aber wird die Entscheidung als „instinktlos“ und „provokant“ gewertet. Gleich mehrere Gründe, allgemeine und spezielle, werden dafür angeführt. Für viele Bürgerinnen und Bürger sei es befremdlich, wenn sich Vertreter staatlicher Organe gegenseitig auszeichnen; der Einsatz für das Gemeinwohl gehöre schließlich zu deren Amtspflichten.

Orden wirkt wie Absolution für Merkel

Besonders irritierend finden Kritiker den Corona-Kurs als Begründung. Bis heute seien viele damalige Maßnahmen – etwa zu Lasten von Kindern und Jugendlichen – hoch umstritten. Die Aufarbeitung, auch durch eine Enquete-Kommission des Bundestags, laufe noch; vielfach werde sie als ungenügend empfunden. Da wirke es wie eine „Absolution“ für Merkel, wenn Kretschmann sie just dafür ehre. Mit geehrt fühlen dürfe sich zudem Merkels damaliger Gesundheitsminister, der heutige Unionsfraktionschef Jens Spahn – und das trotz ungeklärter Vorwürfe in der Maskenaffäre.

Unsere Empfehlung für Sie

Vorwurf der Vetternwirtschaft: Masken-Affäre um Jens Spahn – Grüne und Linke wollen U-Ausschuss

Vorwurf der Vetternwirtschaft Masken-Affäre um Jens Spahn – Grüne und Linke wollen U-Ausschuss

Grüne und Linke wollen Unterschriften sammeln für einen Bundestags-Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Maskengeschäfte. Dies kündigten drei Abgeordnete an.

Selbst im Staatsministerium war die Ehrung dem Vernehmen nach nicht unumstritten. Doch zu den Kritikpunkten, die unsere Zeitung per Anfrage allesamt referierte, gibt es vorerst keinerlei Kommentar. „Herr Ministerpräsident wird die Verleihung im Rahmen seiner Laudatio begründen“, teilte ein Regierungssprecher mit. „Vorab wird er sich zur Verleihung nicht äußern.“

Weitere Themen

Staufermedaille in Gold: Kopfschütteln über geplante Ehrung für Merkel

Staufermedaille in Gold Kopfschütteln über geplante Ehrung für Merkel

Ein großer Merkel-Fan war Winfried Kretschmann schon immer. Nun verleiht er der Altkanzlerin eine hohe Auszeichnung. Die Begründung irritiert auch Grüne.
Von Andreas Müller
Mehrere Bundesländer: llegale Prostitution mit Chinesinnen - Razzia gegen Bande

Mehrere Bundesländer llegale Prostitution mit Chinesinnen - Razzia gegen Bande

Es geht um großangelegte illegale Prostitution mit chinesischen Frauen in Deutschland. In drei Bundesländern werden Verdächtige festgenommen - sie sollen bundesweit aktiv gewesen sein.
Kreis Karlsruhe: Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

Kreis Karlsruhe Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

Im Kreis Karlsruhe kommt es zwischen einem Auto und einem Lastwagen zu einem Zusammenstoß. Die Autofahrerin überlebt den Unfall nicht.
Gemeinde Wutach: Nach Kritik von Aufsichtsbehörde – Bürgermeister erklärt sich

Gemeinde Wutach Nach Kritik von Aufsichtsbehörde – Bürgermeister erklärt sich

Das Wutacher Rathaus ist seit kurzem führungslos. Nun nimmt der Amtsinhaber Stellung zu den Vorwürfen von Landratsamt und Gemeinderat.
A8-Engpass fällt: „Höchste Zeit“ – Grünes Licht für den Ausbau des Albaufstiegs

A8-Engpass fällt „Höchste Zeit“ – Grünes Licht für den Ausbau des Albaufstiegs

Der berüchtigten Stau-Strecke an der Autobahn 8 am Albauf- und Albabstieg geht es an den Kragen. Das Nadelöhr soll durch Neubauten beseitigt werden.
Neue Regeln in Baden-Württemberg: Was Wilhelma, SSB und Tripsdrill zum Rauchverbot sagen – und was schon gilt

Neue Regeln in Baden-Württemberg Was Wilhelma, SSB und Tripsdrill zum Rauchverbot sagen – und was schon gilt

Die Landesregierung will das Nichtraucherschutzgesetz aktualisieren. Die Regeln sollen sich unter anderem auch in Zoos, an Bus- und Bahnhaltestellen sowie in Freizeitparks ändern.
Von Michael Bosch und Sascha Maier
Winfried Kretschmann: Sorgen bei Stuttgart 21 schaden deutschem Image

Winfried Kretschmann Sorgen bei Stuttgart 21 schaden deutschem Image

Wann Stuttgart 21 fertig wird, ist derzeit völlig unklar. Was Baden-Württembergs Ministerpräsident dazu sagt.
Baden-Württemberg: Kretschmann sieht schärfere Regeln beim Jagdrecht skeptisch

Baden-Württemberg Kretschmann sieht schärfere Regeln beim Jagdrecht skeptisch

Koalitionsknatsch im Wahlkampf: Die CDU will den Grünen beim Jagdrecht die Pistole auf die Brust setzen. Der Regierungschef hält inhaltlich von der Idee wenig.
Engen: Bus bremst – mehrere Schüler verletzt

Engen Bus bremst – mehrere Schüler verletzt

Ein Busfahrer muss in Engen bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zu den Fahrgästen gehören Schüler. Einige kommen nicht ohne Blessuren davon.
Ravensburg: Nach Polizei-Panne: Familie prüft rechtliche Schritte

Ravensburg Nach Polizei-Panne: Familie prüft rechtliche Schritte

Bewaffnete Polizisten stürmen versehentlich die Wohnung einer achtköpfigen Familie. Weshalb sie sich nicht mit einer Entschuldigung zufriedengibt.
Weitere Artikel zu Angela Merkel Winfried Kretschmann Exklusiv Ehrung Auszeichnung Corona
 
 