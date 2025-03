Die Tierseuche Staupe breitet sich im Rems-Murr-Kreis weiter aus – und wird zur ernsten Bedrohung für Hunde. Was jetzt hilft und wo es besonders kritisch ist.

Frank Rodenhausen 29.03.2025 - 13:27 Uhr

Die Krankheit kommt leise. Sie schleicht sich in Gärten, an Waldränder, auf Spielplätze – getarnt im zotteligen Fell eines Waschbären. Und sie bleibt. Wie das Landratsamt Rems-Murr am Donnerstag mitteilte, wurde Ende Januar erneut ein mit dem hochansteckenden Staupe-Virus infizierter Waschbär in Plüderhausen nachgewiesen. Die Probe wurde durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart (CVUA) untersucht – und bestätigt damit: Die Seuche ist nicht besiegt.