Am Wochenende ist die A8 bei Pforzheim in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Und auch der Ferienbeginn in drei weiteren Bundesländern sorgt wohl für volle Autobahnen und Bundesstraßen.

red/dpa/lsw 12.07.2024 - 15:51 Uhr

Mit dem Start der Ferien in drei weiteren Bundesländern wird es am Wochenende voll auf den Straßen in Baden-Württemberg. Am Samstag gibt es die meisten Staus der Prognose zufolge zwischen 10 und 15 Uhr. Als besonders anfällige Strecken gelten die Autobahn 5 zwischen Karlsruhe – Basel, die Autobahn 6 zwischen Mannheim – Heilbronn – Nürnberg, die Autobahn 7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte, die Autobahn 8 Stuttgart – München sowie die Autobahn 81 Stuttgart – Singen, wie der ADAC Württemberg mitteilte. Die besten Chancen, an diesem Wochenende ohne größere Störungen ans Ziel zu kommen, bestehen demnach am Sonntag.