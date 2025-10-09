Kastanienbeutelfest, Französischer Markt, Kürbisausstellung: Am Sonntag drohen wieder lange Staus. Wovon andere Städte nur träumen können, wird für Ludwigsburg zum Luxusproblem.
09.10.2025 - 17:00 Uhr
Ludwigsburg erwartet mal wieder einen Sonntag der Superlative. Der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt: Schon seit Mittwoch bis einschließlich Sonntag findet auf dem Rathausplatz der französische Markt statt, zum Wochenausklang kommt dann auch noch das Kastanienbeutelfest mitsamt verkaufsoffenem Sonntag dazu. Und die weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock lockt mit der Europameisterschaft im Kürbiswiegen und einer Kürbisführung.