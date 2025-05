Wer zum DFB-Pokalfinale aus dem Wahlkreis Ludwigsburg nach Berlin reist, hat die Möglichkeit, eine Führung durch den Deutschen Bundestag zu bekommen. Dazu lädt Steffen Bilger MdB ein.

Sabine Armbruster 20.05.2025 - 16:22 Uhr

Am Samstag, 24. Mai, dürfte es in Berlin noch mehr Schwaben geben als sonst – zumindest mehr schwäbische Fußballfans. Ob mit oder ohne Ticket fürs Stadion, der CDU-Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger rechnet fest damit, dass auch aus seinem Wahlkreis Ludwigsburg viele das DFB-Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld für einen Besuch in der Hauptstadt nutzen werden. Und wenn man schon mal dort ist, kann man doch auch – was der schwäbischen Sparsamkeit entgegenkommt – zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Bilger jedenfalls lädt aus dem Wahlkreis Ludwigsburg Angereiste zu exklusiven Führungen durch den Bundestag ein.